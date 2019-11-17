Оружие студента из Благовещенска проверялось за несколько месяцев до стрельбы

12-миллиметровый карабин ИЖ-81 стрелка из Благовещенская проверялось сотрудником Росгвардии за несколько месяцев до трагичных событий.

Согласно информации, полученной телеканалом «360», проверка была проведена 10 августа 2019 года сотрудником отдела лицензионно-разрешительной работы Росгвардии по Амурской области.

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Сама лицензия на хранение оружия была выдана 11 сентября текущего года на пять лет.

Трагедия в благовещенском колледже строительства и жилищно-коммунального хозяйства произошла утром 14 ноября. 19-летний студент открыл стрельбу по сокурсникам. В результате погиб один студент, а еще трое были ранены и направлены в больницу.

Студента заблокировали в одной из аудитории, пока сотрудники полиции эвакуировали студентов учебного заведения. Студент стрелял и в полицейских, которые открыли ответный огонь. После чего при задержании студент застрелился прямо в аудитории колледжа.