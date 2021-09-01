Во время обысков у главы ГИБДД Миллеровского района Ростовской области нашли драгоценные украшения и оружие, которое он хранил не по правилам. Полицейский является фигурантом дела о превышении должностных полномочий. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона.

«Один из подозреваемых — начальник ГИБДД Миллеровского района. Дома у него и на службе прошли обыски. Было обнаружено оружие, которое находилось у него законно, но хранилось вне сейфа, что является нарушением. Также были обнаружены часы, толстая золотая цепь», — приводит агентство слова собеседника.

Ранее в СУ СК России по Ростовской области сообщили, что против трех сотрудников ГИБДД Миллеровского района завели уголовное дело о превышении должностных полномочий и подстрекательстве к этому. Следствие считает, что полицейские не привлекали к ответственности четырех нарушителей правил дорожного движения. Среди них были люди, которые ездили за рулем пьяными.

Официального подтверждения МВД данных источника пока нет.