Криминал 11 июня 2023, 19:16 Оружейников-нелегалов задержали в Северной Осетии МВД: двух жителей Владикавказа задержали за незаконный оборот оружия

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Правоохранители задержали двух жителей Владикавказа за незаконный оборот оружия и патронов. Об этом сообщил сообщил Telegram-канал «МВД Медиа» со ссылкой на ГУ МВД по Северной Осетии.

Преступную деятельность пресекли сотрудники республиканского МВД и ФСБ. По данным ведомства, правоохранители изъяли у двух жителей Владикавказа охолощенные девять пистолетов и один автомат, которые изменили кустарным способом на огнестрельные, а также 35 патронов.

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По предварительной версии, мужчины в период с 2021 года по 2023 год занимались сбытом боеприпасов и оружия. При обыске полицейские обнаружили гаражное помещение, которое подозреваемые переоборудовали под цех, где изготавливали огнестрел.

Следователи возбудили три уголовных дела. Одного из фигурантов задержали. Расследование продолжается.

Сотрудники ФСБ выявили 165 подпольных оружейников в 44 российских регионах. Из незаконного оборота изъяли 399 единиц огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства.