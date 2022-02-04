Ориентировку на подозреваемого в избиении жительницы Тюмени опубликовали в СМИ

Жителя Тюмени, подозреваемого в жестоком избиении своей сожительницы, объявили в розыск. Согласно ориентировке, он уже дважды был судим, сообщил 72.RU.

По данным издания, в 2015 году мужчину судили за умышленное повреждение имущества и нарушение неприкосновенности частной жизни. В настоящее время он нигде не работает, передвигается на автомобиле Daewoo Matiz.

Об избиении рассказала в соцсетях работодатель и подруга пострадавшей. По ее словам, утром 2 февраля мужчина подловил пострадавшую около дома и избил, сломал кости черепа, лица и носа. После этого ее доставили в больницу в тяжелом состоянии. Подруга отметила, что бывший сожитель ее коллеги и раньше угрожал ей, вывозил в лес.

После того, как женщина написала о случившемся в Сети, ей написали четыре девушки, которые рассказали, что ранее тоже пострадали от рук этого человека. По данным «Газеты.ru», против мужчины возбудили уголовное дело, оно находится на особом контроле. Пострадавшей женщине 40 лет.