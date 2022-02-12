Органы опеки проверят в Саратове после того, как мать изрезала ножом ребенка

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев поручил провести проверку в органах опеки после того, как пятилетний ребенок попал в больницу с ножевыми ранениями. Об этом сообщила пресс-служба губернатора в Telegram-канале.

Пятилетний мальчик оказался в больнице с множеством ранений. В покушении подозревается его мать. Она воспитывала ребенка одна. Министр здравоохранения региона Олег Костин заявил, что женщина была в состоянии алкогольного опьянения. Ребенок находится в тяжелом состоянии.

Радаев взял ситуацию под личный контроль. Он поручил Костину оказать пострадавшему всю необходимую медицинскую помощь. Зампред правительства региона Роман Грибанов должен будет проверить местные органы опеки.

Ранее жительница Дзержинска родила ребенка в коллекторе теплосети, рядом с ней находился ее второй ребенок, а ее партнер ждал снаружи. По данным знакомых семьи, пара принимает наркотики, а мужчина был судим. Кроме того, у женщины есть еще один сын.