Криминал 29 июня 2023, 14:02 Органы опеки Екатеринбурга привлекут к ответственности после смерти мальчика СКР после смерти 6-летнего мальчика в Екатеринбурге возбудил уголовное дело о халатности Телеканал «360»

Читать 360tv в

Следственное управление СКР по Свердловской области возбудило уголовное дело о халатности органов опеки после гибели шестилетнего мальчика в Екатеринбурге. Он умер несколько месяцев назад, сообщила пресс-служба ведомства.

По версии следствия, из-за бездействия должностных лиц, ответственных за контроль воспитания ребенка под опекой, сложились условия, которые поспособствовали совершению особо тяжкого преступления. Органы опеки заподозрили в халатности, повлекшей по неосторожности смерть малолетнего.

Реклама

«Будет дана правовая оценка действиям должностных лиц, ответственных за исполнение своих обязанностей», — заявили в Следкоме.

Женщину, которая в августе 2019 года взяла мальчика под опеку, задержали. Она заявила об исчезновении ребенка три дня назад — утром 26 июня он якобы ушел из дома на улице Симферопольской в Екатеринбурге и не вернулся. Его тело нашли 29 июня. Ребенок умер несколько месяцев назад, причину установит экспертиза.