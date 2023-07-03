Криминал 03 июля 2023, 18:27 Организаторы подпольного казино пошли под суд в Новосибирске

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Уголовные дела против организаторов подпольного казино в Новосибирске направили в суд. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на данные прокуратуры региона.

Фигурантками стали 23-летняя и 39-летняя женщины. В отношении них возбудили уголовные дела по статье «Незаконные организация и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, совершенные группой лиц по предварительному сговору, с использованием сети „Интернет“».

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Своей деятельностью они занимались с осени 2022 года до весны 2023. В снятых помещениях они разместили компьютеры с азартными играми. Обе женщины занимались администрированием казино.