Криминал 29 июня 2023, 16:24 Организаторы финансовой пирамиды предстанут перед судом в Самарской области

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Организаторы финансовой пирамиды, которая работала на протяжении 10 лет, пойдут под суд. Об этом сообщил «Царьград».

С 2009 года злоумышленники открыли свои филиалы в Ульяновской и Свердловской областях. Основной офис находился в Тольятти. Они собирали деньги под видом инвестиционного займа, предлагая за это от 13 до 20% годовых. В результате 1700 человек понесли ущерб в размере 1,2 миллиарда рублей.

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Против организаторов схемы возбудили уголовное дело из-за мошенничества и легализации денежных средств, полученных преступным путем.