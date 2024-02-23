Криминал 23 февраля 2024, 01:20 Организаторов заказного убийства адвоката задержали в Петербурге Shot: в Петербурге арестовали заказчика и исполнителей покушения на юриста РИА «Новости»

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Троих подозреваемых в организации покушения на убийство местного адвоката задержали в Санкт-Петербурге. По предварительной версии, мотивом стал имущественный спор на 20 миллионов рублей, об этом написал Telegram-канал Shot.

Полиция установила личности подозреваемых и задержала заказчика убийства, водителя и непосредственно исполнителя. Водитель и стрелок оказались братьями, за «работу» им пообещали несколько миллионов рублей.

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«Предварительно, мотивом покушения стал имущественный спор на сумму около 20 миллионов рублей: заказчик убийства долго судился с юристом из-за права собственности на дом», — сообщил Shot.

Покушение оказалось неудачным, киллер по ошибке застрелил водителя адвоката. Мужчина приехал к учебному заведению на черной Toyota Camry с детьми начальника, киллер подошел со спины и выстрелили в затылок. Пострадавший скончался в больнице.