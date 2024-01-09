Криминал 09 января 2024, 13:42 Организаторов подпольных азартных игр будут судить в Новосибирске

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В Новосибирске передали в суд уголовное дело в отношении трех местных жителей, которых обвиняют в незаконной организации азартных игр. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на прокуратуру города.

Новосибирцы открыли два подпольных казино. Двое были организаторами, а 41-летняя женщина — администратором. Но незаконный бизнес недолго приносил доход, при попутке открыть еще одну точку полиция задержала всех троих.

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