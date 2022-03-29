Организаторов подпольного казино осудили в Омске

Суд в Омске вынес приговоры организатором нелегального казино в подвале жилого дома. Об этом сообщил сайт 56orb.ru.

Обвиняемыми по делу проходили семь человек. Организатора игорного клуба приговорили к трем годам и 10 месяцам лишения свободы, а также назначили штраф в 800 тысяч рублей. Охранника отправили в колонию на три год — он также должен заплатить штраф в 500 тысяч рублей.

Пять девушек, также участвовавшие в работе казино, получили условные сроки от одного года до полутора лет и штрафы в 200-300 тысяч рублей. Также всем осужденным запретили работать в букмекерских конторах, написал сайт kp.ru.