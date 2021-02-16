Организаторов подпольного казино арестовали в Иркутске

Спецоперацию по прекращению работы подпольного казино провели правоохранители Иркутска. Более 200 сотрудников ворвались в закрытое помещение, где незаконно проводили азартные игры. Видео штурма опубликовал Следственный комитет.

На опубликованных кадрах видно, что гостей и сотрудников казино положили на пол. В заведении играли в рулетку. Также там стоят игровые автоматы. С места изъяли деньги, фишки и остальное оборудование. Одного из организаторов задержали в его частном доме.

По данным СК, обыски прошли одновременно по 30 адресам. В самом казино, открытом на первом этаже жилого дома, и в местах жительства владельцев и работников игорного заведения. В момент рейда в казино находились около 30 человек.

В ходе обыска следователи изъяли четыре покерных стола, 54 игровых автомата, компьютерную технику, игральные карты и документы. Общий объем изъятых из заведения средств составил 450 тысяч рублей. Часть денег владельцы спрятали в сумке на подвесном потолке.

У одного из организаторов игорного заведения по месту жительства нашли пистолет ПМ, а также большое количество банковских карт, через которые могли выводиться средства.

Следователи завели уголовное дело по статье «Незаконные организация и проведение азартных игр вне игорной зоны, совершенные организованной группой».

Всего правоохранители задержали 19 человек. Суд принял решение об аресте пяти основных фигурантов дела: трех организаторов, управляющего и контролера казино. Четверо отправились под стражу, один — под домашний арест.

Еще 14 человек остаются в статусе подозреваемых. Это крупье, кассиры и администраторы заведения. По ходатайству следствия они остаются под подпиской о невыезде.