22 февраля 2023, 12:28
Организаторов незаконной миграции задержали в Ленобласти
В Ленинградской области сотрудникам ФСБ удалось задержать несколько организаторов незаконной миграции, которые помогали приезжим заключать фиктивные браки. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Отмечается, что задержанные специально находили людей из неблагополучной среды и помогали мигрантам оформить с ними фиктивный брак.
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Такие действия позволяли приезжим получить право на получение гражданства России.
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