Криминал 22 февраля 2023, 12:28 Организаторов незаконной миграции задержали в Ленобласти

Читать 360tv в

В Ленинградской области сотрудникам ФСБ удалось задержать несколько организаторов незаконной миграции, которые помогали приезжим заключать фиктивные браки. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Отмечается, что задержанные специально находили людей из неблагополучной среды и помогали мигрантам оформить с ними фиктивный брак.

Реклама

Такие действия позволяли приезжим получить право на получение гражданства России.

Реклама