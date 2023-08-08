Криминал 08 августа 2023, 21:08 Организаторов нелегальной миграции задержали в Ленобласти

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В Ленинградской области задержали троих организаторов фиктивной постановки на миграционный учет. Об этом сообщил Petrograd со ссылкой на пресс-службу Следственного управления СК России по Ленинградской области.

Злоумышленники из Гатчинского района организовали бизнес по фиктивной постановке на миграционный учет. В период с февраля 2022 года злоумышленники оформили поддельные документы для трех тысяч мигрантов.