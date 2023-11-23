23 ноября 2023, 18:21
Организаторов медцентров задержали в Челябинске по подозрению в мошенничестве
В Челябинске задержали четырех организаторов медцентров, которых подозревают в мошенничестве. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.
Предположительно, организаторы незаконного бизнеса открыли два медцентра. Они обзванивали пенсионеров и предлагали им бесплатное обследование. Однако проводили его с помощью немедицинских приборов и «выявляли» опасную болезнь требующую срочного лечения.
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После психологического давления пожилые люди соглашались пройти курс «лечения», который стоил 100 тысяч. Однако оно не имело медицинского эффекта и вообще не было нужно.
Двух задержанных поместили в СИЗО, остальных — под домашний арест. Расследование продолжается.
Преступления
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