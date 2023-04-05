05 апреля 2023, 14:08
Организаторов массовых драк в Москве задержали
СК сообщил о задержании организаторов массовых драк в Москве
Правоохранители задержали организатора и пятерых представителей ОПГ за организацию массовых драк в Москве. Фигурантам уже предъявили обвинение по четырем эпизодам, сообщила пресс-служба следственного управления СК по Москве.
Уголовное дело расследуется по статье о хулиганстве, совершенном организованной группой с применением насилия (часть 2 статьи 213 УК РФ). Максимальная санкция — семь лет лишения свободы.В период с 2022 года выходцы из Средней Азии несколько раз беспричинно устраивали драки в столице, били молодых людей руками и ногами, снимали это на видео и выкладывали в соцсети. Преступления планировались заранее, выбирались людные общественные места в конфликты вовлекали несовершеннолетних.
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Фигуранты и сами молодые люди — им 21, 19, 17 и 16 лет. Их уже взяли под стражу. Организатора задержали в столице, следствие будет ходатайствовать о том, чтобы под стражу заключили и его.
Драки
Задержания
Следственный комитет России
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