Организаторов лаборатории по созданию наркотиков приговорили к заключению в Пензе

Двоих жителей Пензенской области приговорили к заключению за причастность к производству наркотиков. Об этом сообщил «Пенза-Пресс» со ссылкой на пресс-службу УФСБ России по региону.

Злоумышленники в 2020 году организовали лабораторию по производству синтетических наркотиков. Она располагалась в одном из домов Мокшанского района. Запрещенные вещества производили в особо крупном размере. Осужденные планировали реализовывать вещества на территории Пензенской области, а также направлять их в другие регионы. Одного из мужчин осудили на 11 лет и три месяца тюрьмы, второго приговорили к девяти годам и двум месяцам заключения.