Организаторов ячейки «Свидетелей Иеговы»* задержали в Коми

Уголовное дело за организацию и участие в работе экстремистской организации завели следователи против пяти жителей Сыктывкара. Как сообщила пресс-служба республиканского главка СК, они создали ячейку секты «Свидетели Иеговы»* и занимались вербовкой новых сторонников.

По данным следствия, фигуранты дела действовали на территории Республики Коми с 2017 по 2021 год. В условиях конспирации они проводили собрания последователей, привлекали новых сторонников и собирали деньги для финансирования своей организации.

По решению суда одного задержанного взяли под стражу, двоих отправили под домашний арест, еще с двух человек взяли подписку о невыезде и надлежащем поведении.

В рамках расследования уголовного дела следователи провели обыски по местам жительства фигурантов уголовного дела и нескольких их последователей. Свидетелями по делу проходят более 10 человек.

Следователи вместе с сотрудниками региональных управлений ФСБ и МВД проводят необходимые действия для закрепления доказательной базы.

В феврале членов запрещенной организации задержали в Москве. Участники собирались в конспиративной квартире на улице Дыбенко, где изучали запрещенную литературу и пропагандирующие учение материалы.

*«Свидетели Иеговы» — экстремистская организация, запрещенная на территории России.