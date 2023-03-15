Криминал 15 марта 2023, 23:42 Организаторов финансовой пирамиды, которые украли 140 млн рублей, осудят в Петербурге

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Группу злоумышленников, которые организовали финансовую пирамиду, осудят в Санкт-Петербурге. С помощью мошеннической сферы они присвоили себе почти 140 миллионов рублей. Об этом сообщил Petrograd со ссылкой на прокуратуру города.

Как установили следователи, в деле были задействованы три человека. Один из подозреваемых умер.

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Организаторы лично, а также через посредников собирали деньги людей под видом инвестиционной деятельности. Таким образом злоумышленники присвоили себе 137 миллионов рублей в период с октября 2014-го по июнь 2015 годов.

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Их жертвами стали 549 человек. Свою организацию подозреваемые записали на мужчину с психическим заболеванием, который не знал о мошенничестве.