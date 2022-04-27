Организаторам незаконного центра реабилитации вынесли приговор в Омске

Омский областной суд вынесен приговор по делу сотрудников центра реабилитации ООО «Очаг». Об этом сообщили в региональном УФСБ.

По данным ведомства, руководители организации Пузанов Евгений, Вяткин Алексей, Филипов Дмитрий, не имея нужных лицензий, организовали так называемый «реабилитационный» центр. Это заведение якобы специализировалось на лечении от алкоголизма и наркомании.

Причем пациенты удерживались в них против воли, сотрудники избивали клиентов, приковывали наручниками, прикрепляли к ногам «пациентов» гири. В 2019 году деятельность центра была прекращена, правоохранители освободили 37 незаконно удерживаемых людей, подчеркнули в УФСБ.

Организаторов центра реабилитации признали виновными в похищении человека, совершенного организованной группой, незаконном лишение свободы, также совершенном организованной группой. Вяткин, помимо этого, был признан виновным в незаконном хранении огнестрельного оружия. Его приговорили к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Пузанов получил 10 лет лишения свободы, Филиппов — девять лет. Они также будут отбывать наказание в колонии строгого режима.