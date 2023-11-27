27 ноября 2023, 17:28
Организатора вооруженной банды в Москве приговорили к 17 годам колонии
Суд в Москве назначил организатору вооруженной банды Давлатзоде 17 лет колонии
Илеса Давлатзоду приговорили к 17 годам лишения свободы за совершение особо тяжких преступлений на территории Москвы. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба столичного главка Следственного комитета.
По данным ведомства, группа из пяти мужчин совершила три нападения в период с сентября по декабрь 2018 года. Так, в ноябре банда во время вооруженного ограбления похитила деньги и имущество на сумму более трех миллионов рублей. В декабре того же года украли у человека деньги и имущество на сумму свыше 13 миллионов рублей.
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Кроме того, в сентябре 2019 года под руководством Давлатзоды злоумышленники избили мужчину молотками и похитили его имущество стоимостью более трех миллионов рублей. Потерпевший скончался от полученных травм.
После этого глава банды успел уехать из России и попал в международный розыск. Затем он изменил свои личные данные и вернулся в страну, где и был задержан.
Давлатзоду признали виновным в незаконном обороте оружия, разбое, совершенном организованной группой с причинением тяжкого вреда здоровью, руководстве бандой и убийстве, совершенном организованной группой из корыстных побуждений.
Суд приговорил мужчину к 17 годам заключения в колонии строгого режима и оштрафовал на два миллиона рублей.
Ранее в Подмосковье задержали группу диверсантов, которые в течение года поджигали электропоезда.
Мосгорсуд
Преступления
Следственный комитет России
Москва 2023
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