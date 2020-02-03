Организатора вечеринки в Новосибирске могут арестовать после гибели девушки

Суд рассмотрит 3 февраля вопрос об аресте организатора молодежной вечеринки в Новосибирске. Накануне в одном из кафе города, в хозпристройке, обрушилась кровля и насмерть придавила девушку.

«Вопрос о мере пресечения будет рассмотрен сегодня в Советском районном суде Новосибирска», — рассказали РИА «Новости» в управлении СК РФ по Новосибирской области. Об аресте попросит следствие.

Бедой закончилась молодежная вечеринка в одном из новосибирских кафе в ночь на 2 февраля. Кровля хозяйственной пристройки, по предварительным данным, не выдержала тяжести снега и рухнула на людей. В ней из сэндвич-панелей сделали раздевалку. Под завалами оказались несколько человек. Четыре участника этой вечеринки получили травмы, а одна девушка погибла.

СК возбудил уголовное дело. 27-летнего организатора этого мероприятия сразу задержали. Председатель следственного ведомства Александр Бастрыкин отправил следователей центрального аппарата в Новосибирск на помощь коллегам.