Организатора вечеринки отправили под домашний арест после обрушения кафе в Новосибирске
«Избрать подозреваемому Шматову Антону Анатольевичу меру пресечения в виде домашнего ареста на срок до 2 апреля 2020 года», — приводит «Интерфакс» слова судьи Анны Пановой.
По информации следователей, Шматов вместе с другими людьми проводил в кафе нелегальные вечеринки. Сейчас правоохранители выясняют, кто именно организовывал мероприятия вместе с мужчиной.
Шматова задержали 2 февраля. Следствие просило суд заключить его под стражу, а защита настаивала на более мягкой мере пресечения.
В ночь на 2 февраля рухнула крыша пристройки к кафе «Родня» в Новосибирске. Во время обрушения в здании была вечеринка. В итоге погибла девушка, а четверо молодых людей получили различные травмы.
Общая площадь обрушения — 240 квадратных метров. Причиной случившегося стал скопившийся на крыше снег. Следователи завели дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.