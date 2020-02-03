Организатора вечеринки отправили под домашний арест после обрушения кафе в Новосибирске

Антон Шматов незаконно проводил вечеринки в кафе «Родня» в новосибирском Академгородке. В ночь на 2 февраля рухнула крыша здания, из-за чего погиб человек. По решению суда организатора тусовки отправили на два месяца под домашний арест.

«Избрать подозреваемому Шматову Антону Анатольевичу меру пресечения в виде домашнего ареста на срок до 2 апреля 2020 года», — приводит «Интерфакс» слова судьи Анны Пановой.

По информации следователей, Шматов вместе с другими людьми проводил в кафе нелегальные вечеринки. Сейчас правоохранители выясняют, кто именно организовывал мероприятия вместе с мужчиной.

Шматова задержали 2 февраля. Следствие просило суд заключить его под стражу, а защита настаивала на более мягкой мере пресечения.

В ночь на 2 февраля рухнула крыша пристройки к кафе «Родня» в Новосибирске. Во время обрушения в здании была вечеринка. В итоге погибла девушка, а четверо молодых людей получили различные травмы.

Общая площадь обрушения — 240 квадратных метров. Причиной случившегося стал скопившийся на крыше снег. Следователи завели дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.