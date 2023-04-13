Криминал 13 апреля 2023, 21:39 Организатора убийства семьи с ребенком под Волоколамском приговорили пожизненно Мособлсуд вынес приговор трем убийцам семьи с ребенком под Волоколамском СУ СКР по Московской области

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Мособлсуд 13 апреля вынес приговор убийцам семьи Рюмшиных в Волоколамском районе, которое произошло в декабре 2020 года. Три жителя СНТ «Зеленый огонек» расстреляли машину, в которой находились хозяин дачи, его жена и 16-летняя дочь, сообщили в пресс-службе СК РФ по Подмосковью.

Причиной убийства стал конфликт соседей по даче. Злоумышленники сначала подожгли дом семьи, а затем расстреляли автомобиль, на котором она приехала на дачу. После этого тела убитых и их машину сожгли.

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СМИ сообщали, что организатор убийства Андрей Логутенков был волонтером в православном учебном заведении и учил детей основам христианской религии. Сначала соседи ругались из-за того, что Логутенков устроил на своем участке конюшню, затем написали заявление в прокуратуру. После этого сосед отомстил им, подговорив своих знакомых — Илью Боярышева и Николай Кочина.

Суд приговорил Логутенко к пожизненному сроку. Боярышев получил 22 года тюрьмы, а Кочин — 20 лет. В пользу гражданских истцов взыскали компенсацию морального вреда.

Свою вину в убийстве семьи мужчины признали, рассказав на следственном эксперименте все подробности произошедшего.