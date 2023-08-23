Криминал 23 августа 2023, 22:59 Организатора смертельной экскурсии по подземному коллектору арестовали в Москве Суд Москвы арестовал на 2 месяца организатора экскурсии по коллектору Дубаса

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Замоскворецкий суд Москвы арестовал организатора незаконной экскурсии по подземному коллектору Никиту Дубаса сроком на два месяца. Об этом сообщил корреспондент «360», находящийся в зале суда.

Судья Ирина Зорина удовлетворила ходатайство следователя, который заявил, что Дубас не имеет постоянного дохода и зарабатывает путем проведения экскурсий. Он попросил отправить подсудимого под стражу до 21 октября, приобщив к делу справку метеостанции ВДНХ с данными о погоде в день трагедии.

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«Ходатайство следователя удовлетворить», — огласила решение судья.

Роковая экскурсия по подземным коммуникациям столицы состоялась 20 августа. В результате погибли все восемь ее участников. Спасатели завершили поиски тел 22 августа. Следственный комитет установил причастность трех человек к организации трагического мероприятия. Один из них, глава компании «Авангард» Александр Лазовский, предположительно, сбежал за границу.