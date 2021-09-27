Организатора смертельного восхождения на Эльбрус задержали в Кабардино-Балкарии

Организатора восхождения на Эльбрус, при котором погибли пять человек, задержали в Кабардино-Балкарии. Об этом РИА «Новости» сообщили в Следственном комитете.

«Организатор восхождения задержан, в ближайшее время следствие планирует выйти с ходатайством в суд о его аресте», — рассказали в региональном ведомстве.

На прошлой неделе группа альпинистов из 19 человек попала в беду на склоне Эльбруса. Из-за ухудшения погодных условий люди попросили о помощи. Во время поисково-спасательной операции 14 из них удалось спасти. Пять человек погибли, 11 пострадавших отвезли в клиническую больницу в Нальчике. Семерых уже выписали. Следователи завели уголовное дело об оказании небезопасных услуг.

В спасении альпинистов участвовали 69 человек. Они работали в очень тяжелых условиях: температура воздуха опустилась до -20 градусов, шел сильный мокрый снег, а порывы ветра достигали 70 метров в секунду. По мнению специалистов, причинами гибели людей на Эльбрусе стали халатность гидов и пренебрежение графиком восхождения на гору.