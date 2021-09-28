Организатора смертельного восхождения на Эльбрус арестовали на 2 месяца

Организатора восхождения на Эльбрус, во время которого погибли туристы, арестовали на два месяца. Ранее Денис Алимов добровольно явился в СК с повинной.

Суд отправил под стражу руководителя компании Elbrus Guide Дениса Алимова. Ближайшие два месяца мужчина проведет в СИЗО. Заседание по делу организатора восхождения проходило 28 сентября. Защита предпринимателя просила отправить его под домашний арест или запретить определенные действия.

Ранее Алимов написал явку с повинной и дал подробные признательные показания. Правоохранители задержали его в Кабардино-Балкарии. Согласно информации следователей, в сентябре Алимов взял деньги у 19 россиян, желающих подняться на Эльбрус. В поход отправились всего 16 туристов, так как двое отказались от восхождения.

Вечером 23 сентября во время спуска с горы группа попала в снежную бурю. Вместе с туристами на склоне были два гида и двое помощников. Спасателям удалось найти 14 человек, из которых 11 отвезли в клиническую больницу в Нальчике. Пять человек погибли. Следователи завели дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть более двух лиц.