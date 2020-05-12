Организатора сгоревшего в Красногорске частного пансионата арестовали

Пожар в частном пансионате в Красногорске унес жизни 11 человек. Следователи попросили арестовать организатора учреждения Дмитрия Новикова. Его уже заключили под стражу.

Новиков арестован на два месяца. За решеткой он пробудет до 11 июля. Запрос на меру пресечения послал СК РФ по Московской области.

«Следствие будет ходатайствовать об аресте», — подчеркнула ранее представитель регионального ведомства Ольга Врадий в разговоре с ТАСС.

Следователи выяснили, что Новиков арендовал загородный дом. Помещение он использовал как частный пансионат для пожилых людей. За уход за ними была установлена плата в размере от одной до 1,2 тысячи рублей в сутки за постояльца.

Всего в доме проживали 29 пенсионеров в возрасте от 66 до 97 лет, уточнили в пресс-службе СК РФ по Подмосковью. Пожар в частном пансионате, расположенном в микрорайоне Опалиха, произошел 11 мая. По последним данным, погибли 11 человек. Ранее говорилось о девяти жертвах ЧП в возрасте от 66 до 90 лет. Еще девять человек пострадали.

Против Новикова возбудили уголовное дело. Мужчину подозревают в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц.