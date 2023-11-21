21 ноября 2023, 18:51
Организатора подпольного казино будут судить в ХМАО
В Нижневартовске будут судить местного жителя, которого обвинили в организации подпольного казино. Об этом сообщил Ura.ru со ссылкой на прокуратуру ХМАО.
Мужчина с декабря 2021 по май 2022 года, предположительно, находил помещения и проводил там подпольные турниры по азартным играм. Обвиняемому помогали еще семь человек. Всего они заработали 16 миллионов рублей. Остальных участников банды тоже ждет суд.
Преступления
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