Криминал 21 ноября 2023, 18:51 Организатора подпольного казино будут судить в ХМАО

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В Нижневартовске будут судить местного жителя, которого обвинили в организации подпольного казино. Об этом сообщил Ura.ru со ссылкой на прокуратуру ХМАО.

Мужчина с декабря 2021 по май 2022 года, предположительно, находил помещения и проводил там подпольные турниры по азартным играм. Обвиняемому помогали еще семь человек. Всего они заработали 16 миллионов рублей. Остальных участников банды тоже ждет суд.

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