Организатора группировки воров-рецидивистов отправят за решетку

Городской суд Санкт-Петербурга огласил приговор организатору крупной преступной группировки. В период с 2011 по 2017 годы его банда под угрозой расправы над сотрудниками грабила ювелирные магазины.

Сообщается, что от нападений группировки пострадали 15 магазинов в Смоленской, Тверской, Новгородской, Ленинградской, Московской, Вологодской и Ленинградской областях. Всего украшений они украли на 120 миллионов рублей.

По материалам дела, для устрашения работников преступники брали с собой муляжи гранат и пистолеты «Тульский Токарев».

Согласно приговору суда, организатор группировки отправится на семь лет в исправительную колонию особого режима.