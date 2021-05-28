Организатора борделей задержали в Ленинградской области

Задержан мужчина, которого подозревают в организации сети борделей в Ленинградской области. Об этом сообщила газета «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону.

По данным ведомства, мужчина открыл две точки. Недавно там задержали девять человек. На семь женщин составили протоколы по статье «Занятие проституцией». Еще два человека обвиняются по статье «Получение дохода от занятий проституцией». На организатора завели уголовное дело.