Организатор смертельного восхождения на Эльбрус написал явку с повинной

Организатор восхождения на Эльбрус, во время которого погибли пять человек, дал признательные показания и написал явку с повинной. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России.

«Во время допроса у следователя организатор восхождения написал явку с повинной и дал подробные признательные показания», — отметили в ведомстве.

Ранее в СК сообщили, что организатора этого восхождения задержали в Кабардино-Балкарии. Следствие будет просить суд о его аресте.

На прошлой неделе группа альпинистов из 19 человек во время восхождения на Эльбрус попала в непогоду: температура воздуха опустилась до -20 градусов, пошел сильный мокрый снег, а порывы ветра достигали 70 метров в секунду. Во время поисково-спасательной операции 14 из них удалось спасти. Пять человек погибли, 11 пострадавших отвезли в клиническую больницу в Нальчике. Следователи завели уголовное дело об оказании небезопасных услуг.

Специалисты считают, что люди погибли из-за халатности гидов и пренебрежения графиком восхождения на гору.