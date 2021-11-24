Организатор незаконной миграции иностранцев попался на попытке дать взятку в Татарстане

В Татарстане поймали на попытке дать взятку 30-летнего жителя Казани, организовавшего незаконную миграцию иностранцев. Об этом сообщил сайт inkazan.ru со ссылкой на региональное УМВД.

По данным издания, мужчина предлагал оперуполномоченному отдела угрозыска 50 тысяч рублей, чтобы тот прекратил проверку по факту мошеннических действий и вынес отказ в возбуждении уголовного дела. Подозреваемый был задержан при попытке передать полицейскому половину данной суммы.

Во время обыска по месту жительства мужчины обнаружили 40 паспортов иностранных граждан, фальшивые миграционные документы к ним, а также поддельные печати различных организаций. Были найдены и записи с данными иностранцев, где были указаны суммы, которыми они расплачивались за миграцию. Возбуждено уголовное дело.