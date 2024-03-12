Криминал 12 марта 2024, 12:07 Организатор картельного сговора в Тюменской области заплатил 200 миллионов рублей в пользу государства

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В Тюменской области со строительной компании, которую признали организатором картельного сговора, в пользу государства взыскали 200 миллионов рублей. Об этом сообщил Ura.ru со ссылкой на прокуратуру региона.

Еще в 2021 году перед проведением электронного аукциона четыре строительные компании сговорились, и одна из них смогла получить контракт на выгодных условиях. Когда сговор вскрылся, счета фирмы арестовали. Также в пользу государства взыскали 200 миллионов рублей с продажи части имущества.

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