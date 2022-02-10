Организатор автобусных перевозок получил срок за гибель 9 пассажиров в Крыму

Организатор автобусного рейса Краснодар-Севастополь получил срок за гибель девятерых человек в результате ДТП. Об этом сообщил телеканал «Царьград» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Крыма.

Водитель автобуса уснул за рулем врезался в грузовик. Погиб он сам и еще восемь пассажиров. Оказалось, что до этого у него был девятичасовой рейс, но руководитель отравил его в новую поездку без отдыха.

Перевозчика приговорили к 5,5 годам тюрьмы. Свою вину он признал.