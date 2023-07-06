Криминал 06 июля 2023, 15:51 Оренбуржца обвинили в жестоком убийстве и разбое в Новом Уренгое

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В Новоем Уренгое жителю Оренбурга предъявили обвинению сразу в трех преступлениях. Об этом сообщил «Ямал-Медиа».

В конце прошлого года 39-летний безработный оренбурбуржец пришел в гости к своей возлюбленной. Он жестоко избил ее, пытаясь выяснить пароли и пин-коды. Потом мужчина несколько раз ударил женщину ножом. После убийства тело он спрятал на балконе, а сам украл все драгоценности и банковские карты. Кроме того, в ходе расследования выяснилась и еще одна кража, которая была в сентябре.

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Мужчину задержали и назначили судебно-психиатрическую экспертизу.

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