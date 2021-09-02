Оренбуржец напал с ножом на бывшую жену. Мужчину задержали

Житель Оренбурга напал на 40-летнюю женщину около подъезда ее дома на улице Липовой и несколько раз ударил ее ножом. Оказалось, что он хотел зарезать свою бывшую жену. Пострадавшая выжила. Сейчас она находится в больнице в стабильном состоянии. Об этом сообщил сайт «Время 56» со ссылкой на полицию.

Пострадавшая рассказала сотрудникам правоохранительных органов, что на нее напал ее бывший супруг. Мужчина схватил свою жертву за волосы, протащил ее по асфальту и несколько раз пырнул ножом. Нападение попало в объектив камеры видеонаблюдения.

Женщину от гибели спас ее 20-летний сын — парень вышел к подъезду, чтобы встретить мать.

Полицейские задержали подозреваемого в преступлении по горячим следам. Им оказался 47-летний местный житель. Он во всем признался. Против задержанного завели уголовное дело по части второй статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Максимальное наказание за это преступление — 10 лет лишения свободы.