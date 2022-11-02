Оренбурженку обязали выплатить сыновьям компенсацию в миллион рублей за жестокое обращение | 360°

Криминал 02 ноября 2022, 15:56 Оренбурженку обязали выплатить сыновьям компенсацию в миллион рублей за жестокое обращение

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Ленинский суд обязал жительницу Оренбурга выплатить сыновьям моральную компенсацию в размере миллиона рублей из-за жестокого обращения. Об этом сообщил 56orb.ru.

Злоумышленница воспитывала сыновей возрастом в три и четыре года. В ходе расследования удалось установить, что женщина совершенно не заботилась о детях. Она жестоко избивала их, а также не давала никакой другой еды, кроме макарон. Также мать запирала детей в ванной комнате без света и привязывала их к батарее с помощью ремня.

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Фигурантку дела лишили родительских прав. Суд также обязал ее выплатить детям по 500 тысяч рублей в качестве компенсации.

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