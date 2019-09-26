Оренбургского священника и его семью арестовали за растление приемных детей

Оренбургского священника, его дочь и зятя поместили под арест по делу о неоднократных изнасилованиях детей. Ему также запретили служить на время следствия.

«25 сентября в Ленинском районном суде города Оренбурга избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 1 месяц 19 суток до 12 ноября 2019 года руководителю местной религиозной организации „Православная Свято-Троицкая Семионова обитель милосердия“ Стремскому Николая Евгеньевича», — сообщили в пресс-службе суда.

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Там уточнили, что мужчину обвиняют в изнасиловании детей младше 14 лет, совершении развратных действий с более чем двумя лицами, не достигшими 14-летнего возраста, а также в неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.

Кроме Стремского, суд арестовал на тот же срок его дочь и ее мужа. Им предъявлено обвинение в незаконном лишении свободы группы несовершеннолетних.

На время следствия Стремскому запретили священнослужение. В то же время в Оренбургской епархии не спешат делать выводов о виновности или невиновности. Запрет касается только времени следствия.

«Указом Высокопреосвященнейшего Вениамина, митрополита Оренбургского и Саракташского, протоиерей Николай Стремский запрещен в священнослужении на время ведения следствия», — говорится в сообщении на сайте Оренбургской епархии Русской православной церкви.

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Свято-Троицкая обитель милосердия находится в поселке Саракташ Оренбургской области. При церкви есть воскресная школа, дом милосердия для одиноких больных престарелых людей. Семья священника воспитывала более 70 приемных и усыновленных детей. По информации «Интерфакса», Стремского задержали из-за жалоб его приемных детей.

Ранее Стремский уже попадал в поле зрения правоохранителей. В 2015 году его поймали на управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Когда у него попросили документы, он уехал от инспекторов на большой скорости, а позже оказал сопротивление при задержании.