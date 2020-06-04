Оренбургского чиновника задержали за миллионные взятки и вымогательства
Заместителя начальника управления капитального строительства Станислава Емельянова задержали в среду, 3 июня. Его отстранили от занимаемой должности, передает ТАСС.
Как сообщили в пресс-службе оренбургского управления Следственного комитета, против него возбудили три уголовных дела.
По версии следствия, Емельянов, будучи должностным лицом, с 2015 по 2019 год угрожал коммерческим организациям и требовал взятки. В этот период времени он получил 1,14 миллиона рублей за подписание документов о выполненных работах.
Кроме того, администрацию Оренбурга уличили в том, что чиновники специально отказывались подписывать документы о приемке выполненных работ с сентября 2019 года, чтобы получить часть денег от муниципального контракта. В результате этого строительная организация понесла имущественный ущерб на сумму свыше 1,75 миллиона рублей и приостановила свою деятельность.
Сейчас все уголовные дела соединили в одно производство.