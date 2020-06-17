Оренбургское казачье общество не поддержало схиигумена Сергия

«Указанная в ряде СМИ информация о поддержке казачеством запрещенного в священнослужении схигумена Сергия является дезинформацией», — говорится в заявлении. Также сведения о том, что казачьи отряды принимали участие в охране Среднеуральского женского монастыря «Спорительница хлебов», не является правдой.

Ранее скандальный священник Сергий записал очередное видеобращение, в котором говорил, что мир может спасти только вера и страдание. Журналистам URA.RU все же удалось попасть в монастырь. Они сняли на камеру необычный интерьер кельи священника — на стенах висели не только иконы, но и портреты известных исторических личностей, в том числе и Иосифа Сталина.