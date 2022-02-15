Оренбургский угонщик сдал своих сообщников, но получил срок в три раз больше

В Оренбурге по решению суда угонщик, согласившийся сотрудничать с судом, получил срок в три раза больше, чем у его подельников.

Как сообщает 56orb.ru, трое жителей Оренбурга в течение годапохищали дорогие иномарки, пока на их след не вышли полицейские.

В итоге троица оказалась на скамье подсудимых. В декабре минувшего года их приговорили к двум с половиной годам колонии.

Один из осужденных решил пойти на сделку со следствием. И рассказал подробности угонов. Как группировка угонщиков меняла госномера, подделывая их под автомобили из других регионов, которым принадлежали эти номера. В общей сложности, они угнали девять машин, используя специальное оборудование, позволяющее считывать коды сигнализации и отключать охранную систему. После чего машины продавались или разбирались на запчасти.

В итоге получилось так, что, сдав своих подельников, мужчина оказался обвиняемым сразу по четырем уголовным делам. Помимо кражи, он обвинялся в подделке идентификационного номера транспортного средства. И теперь ему предстоит провести в колонии строгого режима уже шесть лет.