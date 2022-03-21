Оренбургский областной суд оставил без изменений приговор мужчине, убившему знакомого

Решением Оренбургского областного суда оставлен в силе приговор нижестоящей судебной инстанции, согласно которому жителю Самарской области придется провести ближайших девять лет в колонии за убийство оренбуржца газовым баллоном.

Как сообщает 56orb.ru, осужденный во время конфликта с потерпевшим бросил ему в голову металлический баллон с газом. Тот, не удержавшись на ногах, стал падать и ударился о бетонное покрытие участка возле дома. Это привело к его смерти.

Обвиняемый в его гибели не согласился с приговором и попробовал оспорить его в вышестоящем суде, но не смог. Приговор остался прежним.