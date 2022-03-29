Оренбургский областной суд оставил в силе приговор организаторам подпольного казино в подвале дома в Орске.

Как сообщает 56orb.ru, по делу проходили семь человек, в том числе пять девушек. В январе суд приговорил организатора казино к трем годам десяти месяцам колонии и штрафу в 800 тысяч рублей, охранник получил три года и полумиллионный штраф. А девушкам, работавшим там администраторами, суд вынес условный приговор от года до полутора лет и штраф от 200 до 300 тысяч рублей. Кроме того, все семеро не могут быть сотрудниками букмекерских контор.

Осужденные сделали попытку опротестовать решение суда в вышестоящей инстанции, но неудачно.

Интересно, что подпольное казино работало целый год, пока о нем не узнала полиция.