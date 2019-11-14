Опубликованы кадры с места убийства спортсмена Ашота Боляна

Неизвестные застрелили тайского боксера из Армении Ашота Боляна на парковке в Москве. В распоряжении «360» появились кадры с места убийства.

Источник фото: телеканал «360»

Источник фото: телеканал «360»

Источник фото: телеканал «360»

Спортсмена из Армении Ашота Боляна застрелили на московской парковке Подробнее

На кадрах — белая Infiniti Боляна. Она стоит на парковке возле его дома на Нахимовском проспекте. На пороге, покрышке и под машиной видна кровь. Кто принес на место гибели спортсмена белые розы, неизвестно.

Тело 40-летнего армянского спортсмена с огнестрельными ранениями обнаружили вечером 13 ноября на юго-западе Москвы. Его застрелили около 20:40. В прошлом Болян занимался тайским боксом. Он был чемпионом мира по версии WPKA, победителем чемпионата мира и Кубка мира по версии IPMTF, а также обладателем Кубка Азии по кикбоксингу по версии WPKA.

Болян закончил свою карьеру в 2004 году и переехал в Россию. В Москве он возглавлял департамент по спорту Всемирного армянского конгресса, а также занимал пост президента Всемирной ассоциации армянских спортивных федераций.