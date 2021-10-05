Опубликованы кадры из квартиры, где были убиты студентки из Гая

Убитые студентки-медики жили в съемной квартире в одном из домов Гая. В распоряжении «360» оказались кадры из их жилья, которое сильно пострадало во время пожара.

Квартира девушек находилась на первом этаже дома на улице Молодежной в Гае. У входа свалены ботинки и верхняя одежда, в большой комнате на полу — пепел от пожара, из испорченных в огне шкафов вывалены какие-то вещи, они также лежат на большом столе.

Еще одна комната полностью обгорела, на полу валяется одеяло. В другой комнате полностью сохранился шкаф с верхней одеждой, в нем можно заметить кожаную куртку, короткую шубу. Если подойти к окну, то на подоконнике можно увидеть расческу, лак для ногтей, кремы и несколько тетрадей, одна из них предназначалась для английского языка.

Жестокое убийство трех девушек произошло в Гае в конце сентября. Утром 30 сентября спасатели при тушении пожара в одной из квартир нашли тела двух студенток, третий труп лежал во дворе дома. Девушки были родом из Башкирии, в Гай они приехали учиться на медиков.

По факту случившегося СК открыл уголовное дело об убийстве. Подозреваемого задержали, его зовут Александр Лазарев. На допросе он признал вину и раскаялся. Мужчину арестовали, под стражей он будет находиться до 30 ноября.