Опубликованы фото трех подозреваемых в попытке убить мужчину на Кубани

Следователи Краснодарского края опубликовали фотографии трех подозреваемых в попытке убить мужчину. Жители Армавира объявлены в розыск, сообщил сайт «Юга.ру».

По предварительной информации, 6 марта 36-летний житель города был с друзьями в кафе. Там у него завязался конфликт с группой армавирцев. Гости заведения вышли на улицу, где началась драка. Один мужчина около четырех раз выстрелил из огнестрельного оружия в оппонента. Пострадавший убежал и обратился в больницу. Врачи оказали ему помощь.

В этот же день было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ о покушении на убийство общеопасным способом. Установлена причастность к преступлению трех мужчин.

Следствие просит всех, кто имеет информацию о месте нахождения подозреваемых, сообщить по телефонам 8 (861) 373-05-57 либо 02.