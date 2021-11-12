Опубликованы фото с места убийства имама в Дагестане

Фото с места убийства имама мечети в дагестанском селе Аметеркмахи появились в распоряжении «360». По предварительным данным, священнослужителя убил местный житель из-за земельного спора.

На снимках видно, что территория возле дома имама, где произошло убийство, огорожена. Там продолжают работать правоохранители. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело об убийстве и незаконном обороте оружия.

По данным следствия, конфликт произошел между 62-летним местным жителем и имамом мечети.

Мужчина пришел к дому последнего и застрелил его, а также ранил двух родственников своего оппонента. Стрелок был ликвидирован. По данным СК, его убил сын имама, ударив мужчину ножом.

Пострадавшие во время стрельбы сын и брат погибшего имама сейчас находятся в реанимации.