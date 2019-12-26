Опубликовано видео задержания женщины с ножом в метро Москвы

Нападение одной из пассажирок столичной подземки на женщину попало на камеры видеонаблюдения. Кадры с места происшествия опубликовал телеканал «Россия 24».

В ролике показано, как за бегущей по платформе женщиной следует мужчина в полицейской форме. Догнать беглянку курсанту МВД удалось спустя несколько секунд. Молодой человек схватил ее и повалил на пол.

В вагоне на станции «Новокузнецкая» рядовой полицейский Евгений Волков увидел, как женщина во время ссоры нанесла другой удар ножом и побежала. Курсант бросился за злоумышленницей и сумел ее задержать.

Пострадавшей потребовалась помощь медиков. Она обратилась в одну из городских клиник.

Полиция возбудила уголовное дело о хулиганстве после случившегося. Обстоятельства и причины случившегося устанавливаются.

Курсанта могут поощрить за храбрый поступок.