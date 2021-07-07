Опубликовано видео задержания захватчика заложников в Тюмени

Мужчину, который захватил заложников в отделении Сбербанка в Тюмени, задержали. Очевидцы сняли этот момент.

На кадрах видно, как силовики ведут злоумышленника по улице с руками за спиной. Он начинает вырываться, и его укладывают лицом в землю.

Утром 7 июля мужчина пришел в тюменское отделение Сбербанка на Червишевском тракте. Он захватил заложников, пригрозил «опасным предметом в сумке» и потребовал деньги — 15 миллионов рублей. СМИ со ссылкой на источник сообщили, что страдающий психическим расстройством захватчик принес с собой муляж бомбы. Он заявил, что напасть на банк его попросил кинорежиссер Федор Бондарчук.

Из-за угрозы взрыва правоохранители эвакуировали из дома, на первом этаже которого находится банк, около 50 человек. Мужчину быстро задержали и отвезли на допрос. В переговорах участвовали сотрудники финансовой организации.